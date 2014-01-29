США и Россия объединят национальные парки у Берингова пролива

Как сообщили 29 января в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ, на этот счет подготовлен меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Территория сотрудничества в рамках меморандума охватывает район Берингова пролива, включая трансграничную область в пределах российского национального парка "Берингия" и американских - национального резервата Bering Land Bridge и национального памятника "Мыс Крузенштерна" на Аляске. Документ, разработанный Минприроды России совместно с Госдепартаментом США, направлен на утверждение в правительство РФ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минприроды, меморандум "направлен на защиту родственных связей, культурных обычаев и языков коренных народов и других местных жителей Чукотки и Аляски, укрепление двустороннего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, ее исследования и мониторинга и будет свидетельствовать о связи между двумя континентами и народами". Стороны планируют сотрудничать также в развитии экологического туризма. В проекте меморандума отмечается, что участники разработают план совместных действий, который будет ежегодно дополняться.

"Символическое объединение национальных парков в районе Берингова пролива по обе стороны границы между Россией и США позволит активизировать сотрудничество двух стран в сфере сохранения флоры, фауны и природных экосистем", - заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.