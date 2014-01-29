В Беларуси ветеранам ВОВ к очередной годовщине выплатят до 1 тыс долл.

Ветераны Великой Отечественной войны получат к 70-летию освобождения Беларуси материальные выплаты от 3,5 млн рублей (364 долл.) до 10 млн рублей (1040 долл.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, соответствующее решение предусмотрено Указом Президента Беларуси от 29 января № 54 «Об оказании единовременной материальной помощи».

«Материальная помощь будет оказана всем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести во время боевых действий в годы войны, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии и увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

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В частности, Героям Советского Союза, лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной войны, будет оказана материальная помощь в 10 млн рублей.

«По 8 млн рублей (832 долл.) будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах», - отметили в пресс-службе Президента Беларуси.

Кроме этого, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лицам, работавшим на объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, а также остальным гражданам, пострадавшим от последствий войны, окажут материальную помощь в 3,5 млн. рублей.