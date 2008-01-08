Грузинская оппозиция требует вернуть ей полмиллиона голосов

Центральная избирательная комиссия Грузии собирается на закрытое чрезвычайное заседание, сообщает агентство "Новости-Грузия". По окончании состоится брифинг председателя ЦИК Левана Тархнишвили.

В настоящее время члены ЦИК собираются на заседание.

Ранее Леван Тархнишвили заявил представителям Объединенной оппозиции, которые находятся в здании ЦИК в первой половине дня, что, если они располагают информацией о нарушениях, то должны подавать жалобы в Центризбирком в установленном порядке в письменном виде.

Однако оппозиция осталась недовольна таким ответом.

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Леван Гачечиладзе прибыл к зданию Центризбиркома, без предупреждения вошел в кабинет председателя ЦИК и потребовал начать переговоры с оппозицией. Гачечиладзе обвинил Тархнишвили в том, что ЦИК занимается фальсификацией итогов выборов и узаконивает поддельные протоколы, отмечает агентство.

"Я пришел побеседовать с председателем ЦИК, но он пока отказывается от диалога в нормальном режиме. Хочу заявить, что в случае фальсификации итогов выборов Тархнишвили понесет наказание", - пообещал Гачечиладзе, находясь в ЦИКе.

По его словам, "совершен бессовестный поступок". "Фактически украдено полмиллиона голосов моих сторонников. И Тархнишвили подписывает соответствующие документы".

Сегодня в 17.30 Объединенная оппозиция намерена обнародовать имеющуюся у избирательного штаба кандидата в президенты Левана Гачечиладзе информацию о нарушениях на выборах. Заявление будет сделано впомещении гостиницы "Тбилиси - Мэриотт".