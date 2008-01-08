Изнуренная Хилари Клинтон проронила слезу

В преддверие предыдущих выборов в штате Нью-Гэмпшир (они происходят сегодня – УНИАН) изнуренная и исхудавшая Хилари Клинтон проронила слезу, отвечая на вопрос избирателя о том, каким образом ей удается выдерживать прессинг президентских гонок. «Ее глаза повлажнели, - пишет «Нью-Йорк Таймс» , и это проявление эмоций было самым трогательным за весь ход кампании, которая длится уже год. Ее голос вздрогнул и позволил на мгновение проявиться усталости и разочарованиям, которые преследуют Хилари с прошлой недели, когда она уступила своему сопернику в лагере демократов Бараку Обаме на предыдущих выборах в штате Айова».

Социологи прогнозируют по меньшей мере десятипроцентный отрыв показателей Обамы – в его пользу - от ожидаемого результата Клинтон и в штате Нью-Гэмпшир. Поражение Клинтон, если оно случится сегодня, не будет фатальным, однако уже 19 января, когда будет голосовать Невада, терять ей уже будет нечего. В случае проигрыша в Нью-Гэмпшире источники «Нью-Йорк Таймс» в команде Хилари Клинтон прогнозируют изменение руководителей ее кампании, ведь она почувствовала, что ее предвыборные месиджы все меньше резонируют с настроениями сторонников демократов. В отличие от Барака Обамы, который смог мобилизировать на свою сторону независимых избирателей и молодежь.

Игорь Шпак