Литва выставила России счет на 28 млрд. долларов

10:27, 08 января 2008
Мир
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Адамкус требует компенсации

Росія повинна визнати факт радянської окупації Литви і відшкодувати цій країні всю заподіяну шкоду.

Про це знову заявив Президент Литви Валдас АДАМКУС, передає радіостанція «Эхо Москвы».

Роки, проведені в СРСР, офіційний Вільнюс оцінив у 28 млрд. доларів США. Розмір компенсації уряд Литви визначив разом з експертами вже кілька років тому. Проте до прямих переговорів з Москвою з делікатного питання поки що не дійшло. Лише зрідка офіційні особи Литви нагадують, що про компенсації за радянську окупацію ніхто не забув.

Не тільки Литва пред`являє Росії значний рахунок за гріхи радянської імперії. Кілька років тому до підготовки вимог про компенсацію закликала в той час Президент Латвії Вайра ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА.

Але не тільки країни Балтії наполягають на відшкодуванні шкоди. Заплатити за окупацію Бессарабії вимагає ряд громадських організацій Молдови.

Крім того, у влади Афганістану періодично виникають думки притягнути Москву до фінансової відповіді за 10-річну окупацію цієї країни радянськими військами.

Як зазначають експерти, якщо Росія визнає факти окупації ряду країн, то уряди цих держав зможуть добитися відшкодування шкоди через міжнародні організації та суди.

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