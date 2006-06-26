Arcelor одобрила слияние с Mittal Steel

Акционеры Arcelor будут владеть 50,5% акций новой компании Arcelor-Mittal, сообщил заместитель исполнительного директора Arcelor Мишель Вурт. По его словам, в руководстве новой компании четыре места в совете директоров достанутся представителям Arcelor и три - представителям Mittal Steel. При этом председателем совета директоров Arcelor-Mittal станет нынешний председатель совета директоров Arcelor Джозеф Кинш.

М.Вурт подтвердил, что новое предложение Mittal Steel, одобренное на состоявшемся накануне совете директоров Arcelor, составило 40,4 евро в пересчете на одну акцию (в общей сложности - около 26 млрд евро).

В свою очередь, представители "Северстали", которое также претендовало на слияние с Arcelor, заявили о намерении пересмотреть все свои выдвинутые ранее предложения. При этом руководство "Северстали", выразило "большое удивление" тем, что представителям компании не была предоставлена возможность участвовать в обсуждении вопроса о слиянии Arcelor и Mittal Steel или возможность выступить с новым предложением со своей стороны, передает Associated Press.

Окончательно вопрос о слиянии Arcelor и Mittal будет решен на собрании акционеров Arcelor, которое запланировано на 30 июня.

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