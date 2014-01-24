В Ватикане за несколько часов до визита президента Франции прогремел взрыв

Сегодня ночью в историческом центре Рима (Италия) у здания французского фонда, связанного с посольством Франции в Ватикане, сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщает издание La Reppublica, устройство сработало за несколько часов до начала визита Президента Франции Франсуа Олланда в Ватикан. По данным издания, взрывом повреждены пять автомашин. Информация уточняется.

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