В Ватикане за несколько часов до визита президента Франции прогремел взрыв
11:47, 24 января 2014Мир
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Сегодня ночью в историческом центре Рима (Италия) у здания французского фонда, связанного с посольством Франции в Ватикане, сработало самодельное взрывное устройство.
Взрывом повреждены пять автомашин, roma.repubblica.it
Как сообщает издание La Reppublica, устройство сработало за несколько часов до начала визита Президента Франции Франсуа Олланда в Ватикан.
По данным издания, взрывом повреждены пять автомашин.
Информация уточняется.
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