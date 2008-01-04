Шеварнадзе прогнозирует, что Грузии понадобится второй тур выборов

Экс-президент Грузии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ не исключает, что для выявления победителя в досрочных президентских выборах в стране понадобится проведение второго тура. Об этом он заявил сегодня журналистам в Тбилиси, передает ИТАР-ТАСС. Э.ШЕВАРДНАДЗЕ отказался прогнозировать возможные результаты голосования на предстоящих 5 января выборах.

"Давать прогнозы не могу и не хочу, но исходя из моих наблюдений и впечатлений не исключаю, что для определения президента понадобится второй тур", - сказал Э.ШЕВАРДНАДЗЕ.

Он отметил, что "не принимает какое-либо участие в политической и общественной жизни страны и не встречается с политиками, но как пенсионер наблюдает за происходящими в стране событиями и предвыборной кампанией". Э.ШЕВАРДНАДЗЕ сообщил, что "как избиратель намерен принять участие в голосовании", но отказался сказать, кому отдаст предпочтение. "Я еще не решил за кого голосовать, решение приму 5 января по пути в избирательный участок", - полушутя, полусерьезно сказал Э.Шеварднадзе, которому 25 января исполняется 80 лет.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Грузии состоятся внеочередные президентские выборы. На должность главы государства претендуют семь кандидатов. Если в первом туре ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй тур выборов.

Первые итоги голосования Центризбирком Грузии объявит в воскресенье. Окончательные итоги обнародуют через четыре дня после выборов.