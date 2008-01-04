Хиллари Клинтон проиграла первый тур праймериз

В США начались предварительные выборы.

Как передает «Немецкая волна», темнокожий американский сенатор Барак ОБАМА одержал первую победу на пути к своему официальному выдвижению кандидатом на должность президента США от демократов. В штате Айова его поддержали 38 процентов участников собрания активистов Демократической партии. Второе место занял бывший сенатор из Северной Каролины Джон ЭДВАРДС. Бывшая первая леди страны Хиллари КЛИНТОН оказалась только на третьем месте. У республиканцев в Айове лидирует бывший губернатор штата Арканзас Майк ХАКАБИ. Стоит объяснить, что избирательная кампания в США начинается с предварительных выборов – так называемых „праймериз”. На них партии определяют, кого сделать своим кандидатом в президенты.

Теоретически в борьбу могли бы включиться несколько кандидатов от одной партии. Во избежание этого, на предыдущих выборах политики ведут борьбу за право стать единственным кандидатом. Это напоминает принцип плей-офф в спорте. Общего кандидата определяют не партийная верхушка, а рядовые партийные активисты. Для этого, начиная с 1832 года, проводятся общенациональные съезды. На них приезжают тысячи делегатов. Голосовать за определенного кандидата их уполномочили предварительные выборы.