Европу парализовали снег и мороз

Сильные снегопады наблюдаются от Балкан до Британских островов. Больше всего пострадали графства Шотландии. Из-за заносов на дорогах полиция была вынуждена закрыть основную автомагистраль королевства.

В соседней Франции ситуация на дорогах еще хуже. Сильный дождь со снегом в сочетании с резким похолоданием превратил автотрассы в настоящий каток, сообщает ОРТ.

В Болгарии пытаются ликвидировать последствия сильного снегопада, который нарушил транспортное сообщение и оставил без электроэнергии сотни населенных пунктов. В отдельных районах страны сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Как передает ИТАР-ТАСС, наиболее сложное положение в городах Русе, Бургас, Старая Загора, Разград, Селистра, Варна, Велико Тырново и Добрич, улицы которых покрыты под метровым слоем снега. Наблюдаются перебои со снабжением населения продуктами первой необходимости, в том числе хлебом.

На центральных автомагистралях страны движение машин по-прежнему затруднено, а местами полностью блокировано. В результате снежных заносов застрял пассажирский поезд, следовавший из Софии в Силистру, его пассажиров эвакуируют спасатели.

В горных отелях третий день блокированы туристы, среди которых много детей, владельцы гостиниц сообщают, что у них заканчиваются продукты питания. В пострадавших районах существует проблема с оказанием экстренной медицинской помощи, так как через сугробы может проехать только спецтехника, оснащенная гусеницами.

По прогнозу болгарских метеорологов, снег в ближайшие часы прекратится, однако температура воздуха понизится до минус 15-20 градусов Цельсия.

Кроме того, из-за сильного похолодания власти Ирана в четверг сократили поставки природного газа в Турцию из-за резкого роста потребления топлива внутри страны. По словам иранцев, такой низкой температуры и снегопада не было последние несколько лет. Люди пытаются согреться любыми способами. Жизнь в иранской столице практически парализована, передает НТВ. Школы Тегерана закрыты, общественный транспорт ходит с перебоями, на дорогах — огромные пробки.

ICTV