В Грузию прибыли около 800 международных наблюдателей

В Грузии завершился срок агитации за кандидатов на должность президента. Как сообщает Радио Свобода , для мониторинга президентских выборов в Грузию уже прибыли около 800 международных наблюдателей.

На должность главы государства претендуют семь кандидатов. Если в первом туре ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй тур выборов.

Первые итоги голосования Центризбирком Грузии объявит в воскресенье. Окончательные итоги обнародуют через четыре дня после выборов.