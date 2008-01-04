В Грузию прибыли около 800 международных наблюдателей
11:29, 04 января 2008Мир
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Завершился срок агитации за кандидатов
В Грузии завершился срок агитации за кандидатов на должность президента. Как сообщает Радио Свобода , для мониторинга президентских выборов в Грузию уже прибыли около 800 международных наблюдателей.
На должность главы государства претендуют семь кандидатов. Если в первом туре ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй тур выборов.
Первые итоги голосования Центризбирком Грузии объявит в воскресенье. Окончательные итоги обнародуют через четыре дня после выборов.
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