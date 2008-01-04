У офиса Лейбористской партии Грузии взорвана граната

В ночь на пятницу неизвестные бросили из проезжавшей мимо машины гранату в направлении офиса Лейбористской партии Грузии в городе Зестафони, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В результате инцидента выбиты стекла на первом и втором этажах здания. Пострадавших нет.

«По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. В канун выборов полиция работает в усиленном режиме и никому не будет позволено устроить провокации и осложнить обстановку в стране», - сказал сотрудник пресс-службы.

Представители Лейбористской партии заявили, что взрыв связан с предстоящими президентскими выборами, в которых принимает участие и кандидат от Лейбористской партии, сообщает Газета.ру.

Досрочные президентские выборы в Грузии пройдут 5 января. В них участвуют семь кандидатов, среди которых лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.