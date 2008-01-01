Председательство в ЕС перешло к новичку

Первого января председательство в Европейском союзе перешло к Словении. Эта страна стала первой из новых членов ЕС, которая на протяжении следующих шести месяцев будет возглавлять Европейский совет, передает Немецкая волна.

В соответствии с программой председательства, Словения будет стремиться и в дальнейшем сформировать зону стабильности и благосостояния в пределах последовательной политики соседства ЕС . Но в то же время Любляна будет принимать во внимание индивидуальные особенности стран-партнеров. Особенное внимание будет уделено так называемой „Черноморськой синергии” - новой инициативе Еврокомиссии относительно усиления сотрудничества ЕС и стран черноморского региона. Это будет главной темой на встрече глав МИД этих государств и Евросоюза, которая состоится в Украине. В то же время главное внимание Словения будет уделять балканским странам – бывшим югославским республикам. По словам министра иностранных дел Словении Дмитрия Рупеля, до конца июня Любляна планирует развязать кризис вокруг статуса сербской провинции Косово.