Толпа сожгла несколько десятков женщин и детей в кенийской церкви

До пятидесяти человек погибли во вторник в результате поджога церкви в городе Элдорет на западе Кении. По словам очевидцев, здание подожгли представители племени луо, чей кандидат в президенты Раила Одинга проиграл выборы нынешнему главе государства Мваи Кибаки. Кибаки принадлежит к народности кикуйю, самой крупной в Кении. Луо - третье по численности племя в стране.

Именно к кикуйю принадлежали женщины и дети, прятавшиеся в церкви, сообщает Newsru со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Всего заживо сгорели от 35 до 40 человек, которые надеялись укрыться в храме от беспорядков, начавшихся после выборов 27 декабря, рассказали источники в полиции. Агентство AP приводит цифру в 50 погибших, ссылаясь на неназванного сотрудника "Красного Креста".

В конце декабря на второй срок президентом Кении был избран Кибаки. Луо посчитали, что результаты голосования сфальсифицированы, и на самом деле победил их кандидат. Беспорядки по всей стране продолжаются уже несколько дней. Погибли по меньшей мере 263 человека.