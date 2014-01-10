Стали известны имена журналистов, погибших во время ралли "Дакар"

Авария произошла вечером в четверг. Журналисты, работавшие на ралли, следовали в автомобиле из города Катамарка в город Сан-Мигель-де-Тукуман. В департаменте Андальгала на автодороге "Куэста-дель-Клавильо"их внедорожник Ford Ranger не вписался в поворот и рухнул в пропасть, сообщает РИА Новости.

Двоим фотографам, 31-летнему Мартину Дельгадо и 36-летнему Родриго де Кесаде, находившимся на заднем сиденье автомобиля, удалось выжить. Они госпитализированы в Сан-Мигель-де-Тукуман.

"Автомобиль пролетел с обрыва в овраг около 100 метров. Те, кто сидел на переднем сидении, погибли мгновенно", - сообщил Франсиско Дельгадо, менеджер журнала "Супер Ралли"и отец уцелевшего фотографа Мартина Дельгадо.

Сообщается, что журналистская бригада, работавшая для журнала "Супер Ралли", не была официально аккредитована организаторами "Дакара".