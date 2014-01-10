Молния убила трех человек на аргентинском курорте, еще 22 пострадали

Глава управления чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения провинции Патрисия Спинелли сообщила, что пострадавшие получили тяжелые ожоги и госпитализированы в местную больницу, пишет РИА Новости.

По ее словам, не исключено, что число жертв может возрасти.

Инцидент произошел на пляже "Африка" курортного города. По свидетельству очевидцев, во время грозы на пляж оставался заполнен людьми. Все погибшие и пострадавшие находились под одним из установленных на песке тентов.

Погибли двое мужчин и женщина, среди пострадавших — семеро несовершеннолетних. Две женщины получили сильные ожоги и находятся в коме.

Вилья-Хесель — один из курортных городков на атлантическом побережье близ аргентинской столицы. В январе-феврале (когда в южном полушарии лето) эти курорты обычно переполнены отдыхающими — в этот период в стране массовый отпускной сезон.