Религиозные активисты против строительства канала между Индией и Шри Ланкой

Несколько тысяч религиозных активистов-индуистов в Индии выступили против планов правительства создать морской канал вдоль юго-восточного побережья Индии, который нарушит целостность мифического "моста Рамы". Накануне в Дели прошли массовые манифестации индусов против проекта, оцениваемого в 550 млн долл. Активисты пригрозили премьер-министру Манмохану Сингху, что организуют общенациональные акции протеста, если правительство согласится продолжить проектные работы, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Правительство Индии намерено проложить морской канал через цепь островков, скал и рифов, соединяющую юго-восточное побережье Индии и северо-западный берег Шри-Ланки, которая затрудняет проход судов. По планам правительства, появление канала позволит индийским судам сэкономить 740 км пути, или 30 часов, на маршрутах между восточным и западным побережьями Индии.

Религиозные организации Индии при поддержке ряда оппозиционных партий утверждают, что проект наносит оскорбление религиозным чувствам последователям индуизма, которых в стране около 920 млн. (84% населения). Индусы верят, что 167-километровая морская гряда была сооружена богом Рамой при помощи царя обезьян Ханумана для переправы на Шри-Ланку, где демон Равана удерживал похищенную возлюбленную Рамы - Ситу.