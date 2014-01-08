Франция оштрафовала Google на 150 тысяч евро за ее политику конфиденциальности

Об этом говорится в распространенном коммюнике французской Национальной комиссии по обработке данных и гражданским свободам (CNIL), сообщает ИТАР-ТАСС.

Разногласия между американской корпорацией и Францией, а также рядом других стран ЕС возникли уже давно. Еще в 2012 году, после того, как компания объявила о введении принципиально новой политики конфиденциальности в своих облачных сервисах, европейские эксперты выразили обеспокоенность тем фактом, что принятые Google правила противоречат законодательным нормам Евросоюза.

Франция вместе с еще пятью странами (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Нидерланды) пригрозила Google санкциями, если ситуация не изменится. В итоге политика конфиденциальности компании была несколько изменена минувшим летом, однако для CNIL этого оказалось недостаточно. По мнению французских специалистов, пользователь по-прежнему ”не всегда может знать, как используются его данные, и не всегда может это контролировать”.

Новую политику конфиденциальности компания ”Гугл” ввела в марте 2012 года. ”Мы собираем информацию, которая помогает улучшить наши службы, начиная с языковых настроек и заканчивая более сложными вещами, например интересными для конкретного пользователя объявлениями или людьми в интернете”, - говорится на официальной странице Google. Речь идет о просмотренных сайтах или данных, введенных пользователем при работе с различными сервисами поисковика. Затем вся полученная информация обобщается.

Как утверждают эксперты, среди информации, которую собирает Google, - поисковые запросы, телефонные вызовы, включая номера телефонов, дату, время, тип и продолжительность вызовов, IP-адреса, данные об аппаратных событиях, в том числе о сбоях и действиях в системе, а также о настройках, типе и языке браузера.

Франция - не единственная страна, оштрафовавшая американскую компанию. В декабре минувшего года власти Испании признали Google виновной в ”серьезных нарушениях” законодательных норм по защите частной жизни и обязали выплатить штраф в размере 900 тыс евро.