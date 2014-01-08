Эстония выступила против планов Великобритании ограничить миграцию из Восточной Европы

Правительство Великобритании будет добиваться от властей Евросоюза пересмотра условий членства страны в ЕС и намерено отстаивать заградительные меры по отношению к мигрантам из Евросоюза, заявил в воскресенье Кэмерон в интервью телекомпании Би-би-си.

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Он напомнил о необходимости ограничения миграции после того, как с 1 января для граждан ЕС из Румынии и Болгарии открылся беспрепятственный въезд в Великобританию. Фактический мораторий на свободный въезд в страну действовал семь лет - с 2007 года, когда Румыния и Болгария стали членами ЕС, сообщает РИА Новости.

"Эстония твердо придерживается одного из принципов ЕС - свободы передвижения и выбора работы, а также выступает против любых ограничений. Это чрезвычайно важная и уникальная ценность Евросоюза. Ко всему прочему свобода передвижения оказывает положительное влияние на развитие конкуренции", - сказал Паэт порталу Delfi.

Министр пока не знает, как могут отразиться на гражданах Эстонии, желающих работать в Великобритании, возможные решения британского правительства. "Это зависит от конкретных возможных решений. Но в принципе ограничение одной из основных свобод единой Европы, конечно, негативно", - заявил Паэт.