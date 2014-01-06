Почти 40 дельфинов выбросило на берег в Новой Зеландии, все они погибли

Сообщается, что сотрудники департамента по охране природных ресурсов заметили стаю гринд еще в воскресенье, но с наступлением темноты прекратили наблюдение за животными. Возобновив наблюдение сегодня утром, сотрудники департамента обнаружили, что 12 черных дельфинов уже погибли.

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Об этом передает РИА Новости со ссылкой на новозеландский телеканал TVNZ.

«К сожалению, они были на берегу, спасти их было невозможно», - сообщил представитель департамента Джон Мейсон. Оставшихся в живых гринд экологам пришлось усыпить.

Гринд выбросило на берег в районе песчаной косы Фэруэлл-Спит. «Это ловушка для китов. Полоса песка буквально выступает вперед (в море)», - рассказал руководитель природоохранной организации Project Jonah Кимберли Манкастер.

Гринды, или черные дельфины — морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью черного цвета за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес гринды составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются особи весом более двух тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру: как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.