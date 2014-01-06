В Нью-Йорке самолет приземлился на оживленную автотрассу

На борту одномоторного судна было трое людей, они направлялись из штата Коннектикут, посмотреть на Статую Свободы - когда вдруг пилот сообщил диспетчерам о аварийную посадку, передает ТСН.

Что именно произошло с самолетом, пока неизвестно. Однако сел он счастливо - не задев автомобилей и не нанеся вреда пассажирам.

Движение по трассе, правда, пришлось перекрыть - пока самолет снова не оторвался от земли, но на этот раз уже с помощью эвакуатора.