В Нью-Йорке самолет приземлился на оживленную автотрассу
02:59, 06 января 2014Мир
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В Нью-Йорке самолет приземлился на оживленной автотрассе.
На борту одномоторного судна было трое людей, они направлялись из штата Коннектикут, посмотреть на Статую Свободы - когда вдруг пилот сообщил диспетчерам о аварийную посадку, передает ТСН.
Что именно произошло с самолетом, пока неизвестно. Однако сел он счастливо - не задев автомобилей и не нанеся вреда пассажирам.
Движение по трассе, правда, пришлось перекрыть - пока самолет снова не оторвался от земли, но на этот раз уже с помощью эвакуатора.
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