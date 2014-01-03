На аргентинских пляжах на людей нападают пирании

Первые инциденты произошли на прошлой неделе на городском пляже, расположенном на берегу реки Парана в городе Росарио. Всего там пострадали около 85 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, которым пришлось ампутировать пальцы на руках, пишет РИА Новости.

В четверг стало известно, что в первый день нового года случаи нападения пираний на людей наблюдались и на пляже столичного пригорода Висенте-Лопес. Здесь в водах реки Ла-Плата от укусов рыб пострадали шесть человек.

Местные власти — и в Росарио, и в Висенте-Лопес — закрывали пляжи сразу же после того, как становилось известно о пираньях, однако в обоих случаях местные жители продолжали купаться в реках. Последние две недели в центральных провинциях Аргентины стоит сильная жара и многие местные жители используют рождественские каникулы, чтобы отдохнуть на речных пляжах.