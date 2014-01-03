В ЕС могут запретить булочки с корицей

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на британское издание "Дейли телеграф".

Предлагаемый запрет направлен на реализацию европейских положений, ограничивающих объем кумарина, натурального токсичного химического вещества, наиболее часто используемого при изготовлении кассии (дешевой корицы).

В высоких дозах кассия может вызывать головные боли, поражение печени, гепатит. В ряде опытов, ранее проведенных над крысами, данное вещество также вызывало рак.

В соответствии с возможным постановлением, количество корицы в хлебобулочных изделиях будет ограничено до 15 мг на один килограмм теста. Это означает, что традиционные датские коричные булочки в форме улиток окажутся под запретом.

"Это конец булочек с корицей, в том виде, в каком они должны быть по классической рецептуре", – говорит глава датской ассоциации пекарей Харди Кристенсен.