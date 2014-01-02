В Беларуси увеличили минимальную зарплату на 19%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси.

Кроме того, установлена новая часовая минимальную зарплата в размере 9 тис. 890 рублей (1,04 долл.).

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Как сообщал УНИАН, последний раз уровни минимальной зарплаты в Беларуси менялись год назад.

1 января 2013 года минимальная заработная плата была установлена в размере 1 млн 395 тыс. рублей, часовая минимальная зарплата – 8 тис. 340 рублей.