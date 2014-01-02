Новый мэр Нью-Йорка пообещал снизить уровень социального неравенства

К присяге его привел бывший президент США Билл Клинтон.

"Мы будем работать над тем, чтобы уменьшить значительное неравенство в доходах и возможностях, которое существует среди жителей Нью-Йорка, - подчеркнул де Блазио. - Шанс добиться успеха в жизни должен быть у каждого". На церемонию инаугурации в центре мегаполиса он вместе с семьей приехал на метро, пишет ИТАР-ТАСС.

В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек, в том числе бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Де Блазио занимал в администрации Билла Клинтона пост главы нью-йоркского управления министерства жилищного строительства. Кроме того, он был менеджером избирательной кампании Хиллари Клинтон на выборах в cенат в 2000 году.

Ранее сегодня, в первые минуты после полуночи, де Блазио уже был приведен к присяге рядом со своим домом в нью-йоркском районе Бруклин, однако официально он вступил в новую должность только после принесения клятвы во второй раз.

Де Блазио одержал уверенную победу на выборах 5 ноября и стал первым с 1993 года демократом на посту мэра крупнейшего американского мегаполиса. В качестве своих приоритетов на предстоящий срок де Блазио называет снижение уровня социального неравенства, повышение качества школьного образования и строительство доступного жилья.

Новый градоначальник пользуется большой поддержкой среди афроамериканцев и испаноязычного населения. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что он женат на темнокожей поэтессе Ширлейн Маккрей. В должности мэра Нью- Йорка де Блазио сменил Майкла Блумберга, который пробыл на своем посту три срока подряд.