Во Франции в новогоднюю ночь жгли машины

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс, пишет ИТАР-ТАСС.

"Это (число поджогов транспорта) слишком много для Франции", - подчеркнул министр. В то же время он отметил, что по сравнению с предыдущей новогодней ночью показатель снизился на 10,6%. Сокращение количества данного типа преступлений наблюдается в стране уже несколько лет.

Все убитые были зарезаны в драках или при нападении преступников, сообщил министр, добавив, что ряд подозреваемых уже задержан. В частности, в Париже недалеко от сада Трокадеро в новогоднюю ночь был убит ударом ножа в сердце 20-летний юноша.

Вальс признал, что эта праздничная ночь - "один из самых тяжелых периодов для сил правопорядка страны". По данным министра, улицы городов патрулировали 53 тыс полицейских и жандармов, пять из которых получили ранения.

Было осуществлено 322 задержания нарушителей, что также ниже показателя предыдущего года. На 6% сократилось число поджогов домов и другого недвижимого имущества. Полиция и жандармерия изъяли "большое количество" горючей жидкости, а также петард большой мощности, запрещенных законом. На востоке страны, в Эльзасе, один человек погиб от петарды, которую он случайно подорвал, держа в руках.