Британские военные базы на Кипре перейдут на евро

Военные базы Великобритании на острове Кипр с января 2008 года перейдут на евро. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Сейчас британские военные базы располагаются в Акротири и Декелии - двух территориях на Кипре. На них работает около 10 тысяч киприотов, которые также пользуются ресторанами и развлекательными центрами на базах, поэтому командование решило, что перевод военных баз на евро будет логичным решением.

Напомним, что в 2004 году Кипр вступил в Европейский союз. С января 2008 года Кипр откажется от своей валюты (кипрский фунт) и перейдет на евро.

При этом сама Великобритания, несмотря на то, что вошла в Евросоюз много лет назад, до сих пор не приняла у себя евро и не намерена этого делать.