Американский мультимиллионер покончил жизнь самоубийством

По данным полиции, Уилсон, сбросившийся с 16 этажа, оставил предсмертную записку, текст которой, однако, не приводится, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

"Ему было 86, и он перенес инфаркт несколько месяцев назад. Он всегда говорил, что не хочет мучиться, и когда придет время, он будет готов", — заявил друг успешного финансиста с Wall Street, пожертвовавшего сотни миллионов долларов на благотворительность.

По его словам, главной целью Уилсона было раздать нуждающимся свое богатство.

Одной из инициатив Уилсона было сохранение частных католических школ, несмотря на то, что сам он был атеистом. "Я осознал, что по всей стране закрываются католические школы, и у Билла Гейтса, возможно, не хватает денег для их сохранения", — цитирует издание слова миллионера, сказанные в 2010 в интервью агентству Блумберг.

Помимо этого, Уилсон жертвовал огромные суммы на охрану памятников и защиту окружающей среды.