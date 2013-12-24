В ЮАР "Боинг" с пассажирами протаранил здание аэропорта
04:06, 24 декабря 2013Мир
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Не вписался в поворот. "Боинг" британской авиакомпании протаранил здание аэропорта вблизи Йоханнесбурга
В ЮАР "Боинг" с пассажирами протаранил здание аэропорта
Пилот как раз выводил самолет на взлетную полосу, сообщает ТСН.
Однако не рассчитал маневр и врезался крылом в кирпичное здание.
Почти 190 пассажиров направлялись в Лондон. Ни один из них не пострадал.
Дожидаясь следующего рейса, люди хвастались фотографиями приключения в соцсетях.
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