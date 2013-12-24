В ЮАР "Боинг" с пассажирами протаранил здание аэропорта

Пилот как раз выводил самолет на взлетную полосу, сообщает ТСН.

Однако не рассчитал маневр и врезался крылом в кирпичное здание.

Почти 190 пассажиров направлялись в Лондон. Ни один из них не пострадал.

Дожидаясь следующего рейса, люди хвастались фотографиями приключения в соцсетях.