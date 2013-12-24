Сенат парламента Италии выразил доверие правительству Энрико Летты

Ранее "закон стабильности", призванный помочь Италии противостоять кризису и стимулировать экономический рост страны, был одобрен в нижней палате итальянского парламента — палате депутатов, пишет РИА Новости.

Помимо одного из основных финансовых документов страны проходило также голосование по так называемому закону "спасения Рима".

Финансовый документ, предусматривающий, в частности, сокращение арендной платы за здания, которые занимает Палата Депутатов в столице, поддержало 340 депутатов, "против" проголосовало 155.