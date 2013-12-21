Грузия приветствует ускорение подписания соглашения об ассоциации с ЕС

Глава Евросовета Херман ван Ромпей на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита глав государств ЕС заявил, что Евросоюз хочет подписать соглашения об ассоциации с Грузией и Молдавией до августа следующего года, пишет РИА Новости.

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"Мы естественно приветствуем приближение времени подписания соглашения об ассоциации. С нашей стороны завершена абсолютно вся работа", — заявила глава МИД, добавив, что "техническая сторона зависит от ЕС".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в свою очередь заявил, что "грузинская сторона не пожалеет усилий для того, чтобы соглашение об ассоциации с ЕС было подписано до сентября будущего года".

Грузия парафировала в конце ноября соглашение об ассоциации с ЕС. В дипломатической практике парафирование означает предварительное подписание международного договора лицами, участвовавшими в его разработке, в подтверждение достигнутой договоренности. Представители правительства страны не раз выражали уверенность, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом будет обязательно подписано в сентябре 2014 года.