Трое миротворцев погибли при нападении на базу ООН в Южном Судане

О этом сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на индийского представителя в ООН Асоке Мукерджи.

Группировка, состоящая из молодежи племени нуэр ворвалась на базу миссии ООН (UNMISS) в городе Акобо (штат Джонглий) на востоке страны. На базе, кроме 40 индийских миротворцев, находились мирные жители из племени динка, которые укрылись там от вспыхнувших в стране этнических беспорядков, пишет РИА Новости.

После столкновения с нападавшими "голубые каски" отступили на ближайшую военную базу южносуданской армии. Судьба 30 мирных жителей, которые укрывались на базе, остается неизвестной.

Генсек ООН Пан Ги Мун осудил нападение на базу. "Есть признаки, что эти гражданские лица могли быть убиты или ранены во время нападения, но это необходимо проверить. Если подобные сообщения подтвердятся, то виновные должны быть привлечены к ответу", — говорится в распространенном в четверг сообщении официального представителя всемирной организации.

Беспорядки в Южном Судане начались с вооруженных столкновений в ночь на 16 декабря в столице страны Джубе. Источники в военных кругах страны сообщали, что причиной противоборства между отдельными подразделениями в войсках охраны президента страны стали этнические разногласия между племенными группировками нуэр и динка — крупнейшими по численности народностями в стране.