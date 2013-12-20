В масштабном ДТП в Москве погиб вице-премьер Дагестана

Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в аварии погибли Махачев и его жена, их дети госпитализированы, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, в ДТП погибли три человека. В числе погибших — заместитель председателя правительства республики Дагестан Гаджи Махачев", — сказал представитель пресс-службы столичной полиции.

В свою очередь в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы сообщили, что аварию спровоцировал автомобиль Mercedes GL.

"Автомобиль Mercedes GL двигался по Кутузовскому проспекту в сторону области, в районе дома 33 он произвел столкновение с бетонными блоками на разделительной полосе, после чего выехал на полосу встречного движения. Там Mercedes столкнулся с автомобилями Chery, Chevrolet Express и Mini Cooper. В результате ДТП пострадали пять человек, из них трое детей, и трое погибли", — сказал представитель пресс-службы.