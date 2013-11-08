В Китае в результате обрушения бани пять человек погибли, 12 ранены
08:58, 08 ноября 2013Мир
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В Китае жертвами обрушения перекрытия в здании двухэтажной бани в провинции Хэнань стали пять человек, еще 12 получили ранения.
Обрушение произошло вечером в четверг в поселке Гугучжай уезда Синьсян. На момент происшествия в здании бани находились 17 человек, все они были направлены в больницы, однако пятеро скончались от полученных ранений. Состояние остальных раненых стабильно, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ
Причины происшествия выясняются.
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