В Китае в результате обрушения бани пять человек погибли, 12 ранены

Обрушение произошло вечером в четверг в поселке Гугучжай уезда Синьсян. На момент происшествия в здании бани находились 17 человек, все они были направлены в больницы, однако пятеро скончались от полученных ранений. Состояние остальных раненых стабильно, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ

Причины происшествия выясняются.