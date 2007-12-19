Белый дом назвал Путина ”интригующей фигурой”

Владимир Путин, несомненно, является интригующей фигурой в современной истории, заявила журналистам в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Дана Перино в ответ на просьбу прокомментировать решение американского журнала Time назвать президента РФ "Человеком года".

Американский журнал Time объявил президента России Владимира Путина "Человеком года" за укрепление стабильности и повышение роли России в мире.

Кандидатура Путина опередила бывшего вице-президента США, лауреата Нобелевской премии мира этого года Альберта Гора и даже саму Джоану Роулинг.

Журнал Time традиционно называет в последнем декабрьском номере "Человека года". "Персону года" по версии журнала Time выбирает исключительно исполнительный редактор. В разные годы такого звания удостаивались, в частности, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Джордж Буш.

"Персоной года" назывались и такие более абстрактные кандидатуры, как "неизвестный американский солдат" и компьютер. Персоной 2006 г. был выбран "пользователь сети интернет".