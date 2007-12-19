В Парижском аэропорту арестованы украинские журналисты
"Я вам покажу норму..."
|Егор Соболев
“Правила Шенгена запрещают покидать аэропорт без шенгенской визы, поэтому нельзя найти гостиницу. Мы с Владом устали ждать и нарисовали на рюкзаках плакат в защиту прав транзитных пассажиров, после чего к нам подошла полиция с требованием снять плакат. Мы спросили, какую норму мы нарушили, после чего полицейский ответил: “Я покажу вам норму...”, и теперь мы в участке”, - сообщил Егор Соболев, позвонив по телефону в Киевский независимый медиа-профсоюз.
По словам Соболева, общение с французскими полицейскими затруднено, поскольку полицейские не знают английского.
Медиа-профсоюз призывает Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины во Франции вмешаться в ситуацию и помочь освобождению украинских журналистов.