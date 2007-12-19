Сенат США дал на войну в Ираке и Афганистане еще 70 миллиардов

Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект, выделяющий дополнительные 70 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане, сообщает AP.

Представители Демократической партии в Сенате - политические оппоненты действующего президента США Джорджа Буша - пытались включить в проект закона пункт, устанавливающий сроки вывода американских войск из Ирака, однако эта поправка была отклонена.

Законопроект, разрешающий потратить в 2008 фискальном году на оборонные нужды 555 миллиардов долларов, поддержали 70 сенаторов, против проголосовали 25 депутатов верхней палаты Конгресса США. Предусмотренные документом ассигнования планируется распределить между 14 федеральными агентствами.

Планируется, что в среду проект закона в такой редакции будет принят нижней палатой Конгресса США и еще до конца года поступит на подпись президенту. Буш уже дал понять, что готов подписать этот документ.

Лента.ру