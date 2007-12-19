Путин: Украина полностью дестабилизирована

США "начали разрушать Украину", искусственно разделив ее общество на "пророссийские" и "проамериканские" силы и оказав поддержку последним. Об этом заявил президент РФ Владимир ПУТИН в интервью американскому журналу Time, опубликованном сегодня, сообщает ИТАР-ТАСС.

Оценив ситуацию в Украине как опасную, он призвал "делать все, чтобы консолидировать страну". При этом президент РФ категорически отверг возможность присоединения Украины к России.

В беседе с журналистами В.ПУТИН предложил "не ходить вокруг да около, как у нас говорят, "как кот вокруг горячей каши", "называть вещи своими именами" и "говорить по-честному". "Почему-то Соединенные Штаты решили, что в Украине есть часть политической элиты, которая проамериканская, а часть - пророссийская, и решили поддержать ту часть, которую они считали проамериканской, так называемых "оранжевых революционеров", - заявил В.ПУТИН, назвав это решение "ошибкой". "Лучше дать людям самим решать внутренние проблемы", - пояснил он.

"Причем вы их поддержали в действиях, которые явно носят антиконституционный характер, ведь все, что там было сделано, все - в нарушение Конституции", - подчеркнул президент РФ. "Это породило недоверие различных политических сил и групп населения внутри самой Украины друг к другу. Этими действиями вы начали разрушать Украину, ее территориальную целостность и подрывать ее суверенитет", - заявил он. "Вот что сделали Соединенные Штаты в Украине; то же самое происходит и в Грузии", - добавил В.ПУТИН.

Он напомнил, что Москва призывала "оставить Украину в покое", "дать им самим разобраться". "Этот конфликт продолжается до сих пор, страна полностью дестабилизирована, и, судя по всему, такое состояние сохранится еще достаточно долго", - посетовал В.ПУТИН.

"Но когда все увидели, что происходит дестабилизация, чтобы окончательно не разрушать и не дестабилизировать Украину, попытались заставить Россию субсидировать украинскую экономику", - сказал российский лидер, напомнив о давлении на РФ в связи с повышением цен на энергоносители для стран СНГ. "Если вы хотите кого-то поддержать, заплатите за это, но никто же платить не хочет", - сказал он. В.ПУТИН привел в пример свой разговор с министром экономики одной из европейский стран: "Я говорю: "Ну, платите тогда". Он отвечает: "Что, я дурак, что ли?". Я говорю: "А я что? Похож на идиота?"

"Ситуация, которая имеет место (в Украине), мне кажется опасной", - отметил президент РФ. "Там нужно делать все для того, чтобы консолидировать общество и консолидировать страну, и, по большому счету, было бы правильно, если бы так называемые пророссийские и прозападные силы объединились и подумали о будущем своего собственного государства, создали бы такую структуру власти, которая бы сплачивала, скрепляла единство наций, а не делила бы ее на западников и восточников, или на южан", - считает он.

Сейчас же, по его мнению, "опять происходит движение в направлении разрушения". "Что очень жаль, потому что Украина - очень близкая для нас страна, и мы искренне хотим, чтобы там, в конце концов, наступил мир, спокойствие и были созданы условия для поступательного развития", - сказал он.

При этом В.ПУТИН категорически отверг возможность присоединения Украины к России. "Нет, конечно. Да мы этого и не хотим", - ответил он на вопрос, возможно ли такое развитие событий в отдаленной перспективе. "Мы не хотим больше никого включать в состав России, потому что для нас это только дополнительная экономическая нагрузка", - пояснил он. "Речь может идти только об экономической интеграции, а навязывание каких-то новых государственных образований является совершенно бессмысленным, если на то нет воли, собственно, народа той или другой страны", - добавил президент РФ.