Скоростной поезд Париж – Женева врезался в грузовик

На востоке Франции, в департаменте Эн, скоростной пассажирский поезд 6561 Париж - Женева столкнулся на переезде с тяжелым грузовиком, сообщает телеканал LCI.

Инцидент произошел около 09:30 по местному времени на перегоне Бург-ан-Бресс - Бельгард.

Водитель грузовика, француз турецкого происхождения, погиб. При столкновении также пострадали 25 пассажиров поезда, один из них получил серьезные ранения. Движение на железнодорожной ветке Париж - Женева приостановлено.

Лента.ру