В Европе стало больше пессимистов (опрос)

В Европе уменьшаются оптимистические ожидания относительно дальнейшего состояния дел в целом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют данные обнародованного 18 декабря традиционного полугодового опроса общественного мнения.

В соответствии с результатами опроса, 30% европейцев считают, что жизнь в целом в течение ближайшего года улучшится, 13% - считают, что жизнь, в целом, ухудшится, 54% - считают, что существенных изменений не произойдет.

Таким образом, общий индекс оптимизма граждан ЕС составляет +17 (процент оптимистов минус процент пессимистов – УНИАН), что на 9 пунктов меньше, чем было весной нынешнего года, когда индекс оптимистических ожиданий составлял +26.

Наибольший индекс оптимизма (разница между оптимистами и пессимистами) зарегистрирован в Швеции (+38 пунктов), Дании (+33), Испании и Ирландии (по +29) и Румынии (+28).

При этом в трех странах ЕС преобладают пессимистические настроения, и индекс оптимизма – отрицательный: в Венгрии (-22), Чехии (-5) и Португалии (-1).

Относительно развития национальных экономик, то 26% европейцев считают, что на протяжении ближайшего года ситуация ухудшится, 24% - верят в улучшение, а 44% респондентов не ждут существенных изменений. Больше всего негативно оценивают развитие национальных экономик в течение следующего года жители Кипра, где индекс оптимизма относительно национальных экономик составляет –44, и Венгрии (-40). При этом нынешнее состояние развития национальных экономик 48% европейцев оценивают как достаточно хорошее, а 49% - как “скорее плохое”.

Исследование было проведено консорциумом TNS Opinion & Social, сформированным компаниями TNS и EOS Gallup Europe с 22 сентября по 3 ноября в 27 странах ЕС, трех странах-кандидатах (Хорватии, Турции и бывшей югославской республике Македония) , а также на территории компактного проживания турков-киприотов, которая не контролируется властью Кипра.

В целом был опрошен 30281 респондент в возрасте старше 15 лет. Погрешность выборки составляет 1,9 – 3,1%.