Комиссар ЕС по-матерински относится к странам-партнерам

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства (ЕПС) Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отмечает, что пытается ровно относиться ко всем странам-участницам ЕПС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила 18 декабря на встрече с представителями Комитета регионов ЕС.

“Не всегда все зависит от Брюсселя, поскольку есть еще 27 столиц”, - сказала она, отметив, что разные страны видят разные приоритеты в имплементации ЕПС: кто-то стремится большего внимания к южным странам-соседям, а кто-то – к восточным.

В связи с этим комиссар отметила, что она пытается видеть все страны вместе.

“Я, как мать всех этих наших стран-партнеров”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

В то же время, комиссар ЕС в который раз отметила, что ЕПС не предусматривает членства в Евросоюзе, а только направлена на улучшение двусторонних отношений между ЕС и странами-соседями.

Как сообщал УНИАН, Европейская политика соседства была утверждена в июне 2004 года. На сегодня в ней принимают участие 16 стран, в том числе и Украина.