Комитет Европарламента за полную либерализацию рынка почтовых услуг

Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента высказался за полную либерализацию рынка почтовых услуг до 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

Проект доклада Маркуса ФЕРБЕРА (группа народных партий, Германия) относительно Директивы о рынке почтовых услуг поддержали 37 членов комитета, против – 2, воздержались – 6.

Таким образом, Комитет поддержал компромиссное решение, достигнутое ранее Советом министров ЕС.

В соответствии с проектом доклада, открытие рынка почтовых услуг для конкуренции предлагается осуществить с 2011 года – на 2 года позже, чем предлагала Еврокомиссия. При этом, для стран, которые присоединились к ЕС после 2004 года, или для стран со сложной топографией, таких, как Греция или Люксембург, открытие рынка почтовых услуг для конкуренции предлагается отложить до 2013 года.

В проекте доклада предусматривается, что в условиях либерализации рынка сбор писем должен происходить, по меньшей мере, раз в день, минимум 5 дней в неделю. При этом предусматривается, что для компаний, которые будут заявлять о невозможности реализовать эти положения, должны создаваться специальные компенсационные фонды для обеспечения такой деятельности.

Голосование Европарламента по этому вопросу состоится 31 января 2008 года.