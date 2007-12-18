Россия не будет наращивать вооруженные силы в европейской части

Россия не намерена наращивать свои вооруженные силы в европейской части страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Латвии Марисом Риекстиньшем.

"Несмотря на приостановление российского участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Россия не собирается наращивать вооружения в европейской части страны", - сказал Лавров.

По его словам, введение моратория на ДОВСЕ не означает отказа России от продолжения переговоров с западными партнерами.

Лавров добавил, что Россия заинтересована в сохранении ДОВСЕ в качестве механизма контроля над обычными вооруженными силами в Европе.