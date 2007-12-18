Россия не будет наращивать вооруженные силы в европейской части
23:28, 18 декабря 2007Мир
886 0
Объясняет министр иностранных дел
|Сергей Лавров
"Несмотря на приостановление российского участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Россия не собирается наращивать вооружения в европейской части страны", - сказал Лавров.
По его словам, введение моратория на ДОВСЕ не означает отказа России от продолжения переговоров с западными партнерами.
Лавров добавил, что Россия заинтересована в сохранении ДОВСЕ в качестве механизма контроля над обычными вооруженными силами в Европе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter