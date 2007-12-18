Лидеры Европейской народной партии поздравили Тимошенко

Лидер Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС и глава группы народных партий в Европарламенте Жозеф ДОЛЬ поздравили Юлию ТИМОШЕНКО с избранием на должность премьер-министра Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в своем приветствии лидеры Европейской народной партии (ЕНП) отметили, что с избранием Ю.ТИМОШЕНКО сложный процесс консолидации коалиции “в конечном итоге увенчался успехом и доказал сильное единство демократических “оранжевых” сил”.

“Европейская народная партия внимательно будет наблюдать за амбициозной работой нового правительства и развитием процесса реформ”, - отмечается в приветствии лидеров ЕНП.

Они также выразили убеждение, что с такими сильными лидерами, как Ю.ТИМОШЕНКО и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО демократические принципы заработают, и Украина осуществит быстрый прогресс к мирному и процветающему будущему всех граждан.

“Кроме того, мы убеждены, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО даст новый толчок европейскому движению Украины, и, конечно, ЕНП будет счастлива помочь ей в этом”, - отмечают В.МАРТЕНС и Ж.ДОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада 226-ма голосами поддержала назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины, после чего 227-ма голосами утвердила персональный состав нового правительства.