Фидель Кастро собрался на покой

Кубинский лидер Фидель Кастро впервые заявил о возможности своей отставки.

Об этом говорится в его письме, которое зачитал диктор государственного телевидения страны. В нем 81-летний Фидель говорит, что видит свою обязанность в том, чтобы дать дорогу молодым, а не цепляться за власть.

Кастро не появлялся на публике уже почти полтора года с тех пор, как перенес операцию на кишечнике. Детали его болезни не раскрывают, но публике несколько раз демонстрировали фото- и видеокадры, на которых Кастро выглядел довольно активным. В прошлом году Фидель временно передал управление страной своему 76-летнему брату - Раулю Кастро. Однако формально все партийные и государственные должности сохранял за собой.

Нынешнее заявление - первый признак того, что Фидель Кастро допускает возможность оставить эти должности.

ICTV