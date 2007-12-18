Интеграция Украины в НАТО отвечает интересам как НАТО, так и России?

Интеграция Украины в НАТО отвечает интересам как альянса, так и России.

Об этом во время прямого видеомоста Киев-Брюссель сказал руководитель отдела оборонного сотрудничества управления оборонной политики и планирования НАТО Джордж КАЦИРДАКИС.

«Этот вопрос не следует рассматривать так, что если НАТО что-то выигрывает, то Россия обязательно проигрывает, или наоборот. Мы считаем, что от этого две стороны могут выиграть», - сказал Д.КАЦИРДАКИС.

Он напомнил, что РФ была категорически против вступления в альянс стран Балтии, но это произошло и никоим образом не повлияло на безопасность России.

Он отметил, что альянс в любом случае не является конкурентом РФ относительно влияния на Украину, поскольку Россия является стратегическим партнером альянса. Он отметил, что представители РФ принимают участие во многих заседаниях альянса и голосуют так же, как и страны-члены.

В свою очередь, представитель отдела по связям с РФ и Украиной управления по политическим вопросам в сфере безопасности НАТО Керен АЛЬП подчеркнул, что альянс стремится обеспечить безопасность во всем евроатлантическом регионе.