Авиация Израиля уничтожила лидера палестинских боевиков

Израильская авиация уничтожила в секторе Газа лидера "Бригад Аль-Кудс" - боевого крыла палестинской движения "Исламский джихад", сообщил один из руководителей "Исламского джихада" Халед Аль-Бадж.

В автомобиле, атакованном на западе города Газа, погибли по меньшей мере двое боевиков из "Бригад Аль-Кудс", включая Маджида Харазина - лидера группировки, стоящей за многочисленными ракетными обстрелами Израиля.

В настоящее время, по данным РИА "Новости" к главной больнице сектора Газа - клинике "Аш-Шифа" - стекаются сотни сторонников группировки. Туда же, по сведениям местного телевидения, выехало и все руководство "Исламского джихада".