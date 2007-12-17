Россия может нацелить ракеты на объекты ПРО Польши и Чехии

В случае дальнейшего развития американской системы ПРО и размещения ее объектов в Польше и Чехии Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России могут нацелить на эти объекты свои межконтинентальные баллистические ракеты, заявил журналистам командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов.

"Мы вынуждены принимать соответствующие меры, которые не позволяют ни при каких условиях девальвировать российский потенциал ядерного сдерживания. И я не исключаю, что в случае такой попытки, при соответствующем решении высшего военно-политического руководства страны в качестве целей части наших МБР могут быть выбраны указанные объекты ПРО Польши и Чехии", - сказал Соловцов, отвечая на вопрос журналиста о том, что в случае размещения американских противоракет в Польше и радара в Чехии, возможна ли в таком случае нацелить МБР РВСН на новые стратегические объекты в этих странах.

По словам генерала, у российского руководства вызывают тревогу не столько факт размещения именно десяти противоракет и одного радара, а то, что в настоящее время не подписан договор с США о том, что на территории Польши установят только десять противоракет и один радар в Чехии, и больше никогда ничего там стоять не будет, то с этим можно было бы смириться.

"Международное право принимает к рассмотрению лишь документ. Но документ, который бы говорил, что облик американской ПРО будет только таким и никаким другим, нет. В Калифорнии к концу года вместо двух противоракет будет четыре, а на Аляске вместо 14 - уже 20", - цитирует главкома РИА "Новости".