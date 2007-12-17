Генконсульство Польши начнет выдавать «шенгенские» визы в Одессе

Через неделю, 24 декабря, Генеральное консульство Республики Польша в Одессе начнет выдачу краткосрочных виз типа «С» для въезда граждан Украины на территорию Польши как страны Шенгенской зоны. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава польского консульства Веслав МАЗУР.

Как передает корреспондент УНИАН, дипломат напомнил, что Польша и еще восемь новых стран-членов Европейского Союза присоединятся к Шенгенскому соглашению 21 декабря. Однако оформление виз будут осуществляться тремя днями позже – в это время консульство будет переходить на новую систему работы. После 24 декабря польская виза обойдется в 35 евро. Только те, кто обратится за ней до 20 декабря, смогут получить визу бесплатно.

Генконсул добавил, что выдаваемые после 21 декабря национальные визы типа «D» (долгосрочные) будут давать право на въезд и пребывание на территории Польши и не станут автоматически «шенгенскими» визами.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение было заключено в 1985 году. Власти Бельгии, Голландии, Люксембурга, Франции и ФРГ договорились о постепенной отмене контроля на границах между этими странами. Позже к ним присоединились другие государства. Амстердамский договор, подписанный в 1997 году, предусматривает принятие «шенгенских» правил всеми странами, вступающими в Европейский Союз. Сейчас «шенгенские» визы действуют в 15 государствах, а с 21 декабря – будут действительными в 24 странах ЕС.