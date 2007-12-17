Преемник Путина получил в наследство план

VIII съезд "Единой России" официально выдвинул первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента России, сообщает "Интерфакс".

Ранее, выступая на съезде, действующий президент Владимир Путин принял предложение Дмитрия Медведева в случае его победы возглавить правительство. Лидер "Единой России" Борис Грызлов, заявил, что "партия власти", имеющая конституционное большинство в Думе, "безусловно, поддержит" кандидатуру Путина на премьерский пост.

Медведев пообещал, став президентом, руководствоваться в своей работе планом Путина. За его кандидатуру проголосовали 478 делегатов съезда. Против подан всего один голос.

10 декабря о намерении выдвинуть Дмитрия Медведева в президенты заявили лидеры сразу четырех партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия", Аграрная партия и "Гражданская сила". Владимир Путин, в свою очередь "целиком и полностью" поддержал кандидатуру вице-премьера.

Лента.ру